Мигранта депортируют из РФ после публикации видео с пропагандой ЛГБТ

В Чите мигранта депортируют из РФ из-за видео с пропагандой ЛГБТ
Суд Читы вынес приговор иностранцу, которого обвиняли в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в социальных сетях. Об этом сообщает Центральный районный суд города.

По версии следствия, фигурант опубликовал в соцсетях видео соответствующего характера, таким образом продемонстрировал материал неограниченному кругу лиц. О ролике сотрудники правоохранительных органов узнали во время мониторинга соцсетей.

Исходя из информации на сайте суда, мигрант признал вину в содеянном и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным и обязал выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого, его приговорили к депортации за пределы РФ.

До этого в интернете обнаружили видео непристойного характера с соитием троих мужчин. По данным источника, кадры сняли в одном из храмов Нижнего Новгорода.

Как рассказал настоятель храма, материалы сняли давно. Сейчас верхний клирос, где снимался ролик, закрыт для посещения.

Ранее в Архангельской области повара оштрафовали за татуировку с лозунгом Бухенвальда.

