Мигранта депортируют из РФ после публикации видео с пропагандой ЛГБТ

В Чите мигранта депортируют из РФ из-за видео с пропагандой ЛГБТ

Суд Читы вынес приговор иностранцу, которого обвиняли в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в социальных сетях. Об этом сообщает Центральный районный суд города.

По версии следствия, фигурант опубликовал в соцсетях видео соответствующего характера, таким образом продемонстрировал материал неограниченному кругу лиц. О ролике сотрудники правоохранительных органов узнали во время мониторинга соцсетей.

Исходя из информации на сайте суда, мигрант признал вину в содеянном и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным и обязал выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого, его приговорили к депортации за пределы РФ.

