На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

Дептранс: на Таганско-Краснопресненской линии метро увеличены интервалы движения
close
РИА Новости

На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена увеличили интервалы движения из-за человека на путях. Об этом сообщили в Telegram-канале городского департамента транспорта.

«На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе добавили, что движение на фиолетовой ветке вводится в график.

20 августа замглавы города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что Москва вернулась к массовому строительству объектов метрополитена. Работы начались по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

По словам Ефимова, к сентябрю планировалось открыть новый участок Троицкой линии, запущенной год назад. В настоящий момент строители возводят 16 станций в различных районах столицы. Одновременно пять тоннелепроходческих комплексов прокладывают пути для будущих Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.

Ранее анонсировали продление одной из линий московского метро до Сколково.

