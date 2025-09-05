На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена увеличили интервалы движения из-за человека на путях. Об этом сообщили в Telegram-канале городского департамента транспорта.
«На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении.
Позднее в пресс-службе добавили, что движение на фиолетовой ветке вводится в график.
20 августа замглавы города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что Москва вернулась к массовому строительству объектов метрополитена. Работы начались по поручению мэра столицы Сергея Собянина.
По словам Ефимова, к сентябрю планировалось открыть новый участок Троицкой линии, запущенной год назад. В настоящий момент строители возводят 16 станций в различных районах столицы. Одновременно пять тоннелепроходческих комплексов прокладывают пути для будущих Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.
Ранее анонсировали продление одной из линий московского метро до Сколково.