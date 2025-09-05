В Татарстане 58-летний дворник развратил школьницу

В Татарстане 58-летнего местного жителя подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Жертвой мужчины стала 11-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, инцидент произошел 1 сентября в сельском парке. Мужчина, работающий дворником, увидел 11-летнюю девочку, которая гуляла в парке, после чего совершил в отношении нее противоправные действия.

«Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что устанавливают обстоятельства случившегося.

