В Нижегородской области мигрант познакомился с ребенком в соцсетях и надругался на встрече

В Нижегородской области мигранта осудили за надругательство над ребенком
Shutterstock

Суд вынес приговор иностранцу, которого обвиняли в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Кстово. По версии следствия, накануне молодой человек познакомился с 11-летней девочкой в социальных сетях и позвал на встречу. В результате, увидев пострадавшую «в реальности», он надругался над школьницей за гаражами.

Когда о ситуации стало известно, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«По ходатайству следователя СК России судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к 12 годам и трем месяцам лишения свободы, их он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве мужчина надругался над ребенком в подъезде дома.

