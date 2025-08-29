В Госдуме предрекли сокращение числа мессенджеров в России

Депутат ГД Горелкин: в России останутся только два мессенджера

Мессенджер WhatsApp (принадлежащий компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) может ожидать судьба, аналогичная Viber, с постепенной утратой популярности среди российских пользователей. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос».

«Мой прогноз по WhatsApp — будет происходить естественная его пессимизация. С другой стороны, будет экспансия MAX, Telegram. Мне кажется, что WhatsApp ждет судьба Viber» – заявил депутат.

Горелкин предполагает, что в России будут параллельно существовать два основных мессенджера — Telegram и MAX. Однако в перспективе, уверен депутат, MAX займет лидирующие позиции, а доля Telegram будет незначительно, но сокращаться.

В июле Горелкин уже заявлял, что WhatsApp нужно готовиться к уходу с российского рынка, поскольку мессенджер «с большой вероятностью» будет включен в перечень программного обеспечения из недружественных стран.

Ранее в Госдуме рассказали о единственном шансе Telegram и WhatsApp вернуть звонки в России.