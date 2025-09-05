В Казахстане изъяли самую крупную партию кокаина в истории страны

В Казахстане изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина. Об этом сообщили в комитете национальной безопасности республики в Telegram-канале.

«Комитетом национальной безопасности реализована многоходовая операция по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, принятые меры в городе Алма-Ате помогли оперативно изъять партию кокаина весом 13 тонн 183 килограмма. Предполагалось, что груз будет впоследствии переправлен транзитом через Казахстан в третьи страны.

В КНБ добавили, что в ходе проведения операции были задержаны два иностранных гражданина по подозрению в причастности к организации наркоканала. По предварительным данным, проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

До этого береговая охрана США задержала контрабандистов с грузом наркотиков у побережья Флориды. В Карибском море и на востоке Тихого океана охрана США перехватила 19 судов с наркотиками. Контрабандисты везли 28 тонн кокаина и 6,3 тонны марихуаны. Суммарная стоимость наркотиков оценивается в $473 млн (38 млрд рублей. — «Газета.Ru»).

Ранее сотрудник посольства США пытался провезти наркотики в коробках с Choco-Pie.