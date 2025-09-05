В Дагестане прооперировали мужчину с огромной опухолью, с которой он жил 15 лет

В Дагестане мужчина 15 лет прожил с опухолью на шее, которая мешала ему глотать

В Дагестане спасли мужчину, который 15 лет ходил с большой опухолью на шее. О результатах операции сообщает Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневского (РКБ).

Врачи обнаружили подозрительную шишку на шее 61-летнего жителя Новолакского района в ходе диспансеризации. По их рекомендации мужчина обратился в РКБ и признался, что живет с новообразованием, которое росло в размерах с годами, уже 15 лет, и в итоге столкнулся с затрудненным глотанием.

Месторасположение опухоли осложняло ситуацию, но хирурги смогли ее удалить всего лишь за полтора часа. Теперь жизни дагестанца ничего не угрожает. Однако если бы он затянул с лечением, то рост опухоли мог бы привести к проблемами с сосудам и даже инсульту.

До этого китайские врачи вытащили 18-сантиметрового червя из мозга пациента, у которого ухудшилось зрение. Мужчина обратился к врачам после того, как у него произошел сильный эпилептический припадок с потерей сознания во время вождения. Те нашли в мозгу пациента спарганоз — 18-сантиметрового паразита, который смогли успешно удалить хирургическим путем. Оказалось, что китаец раньше иногда ловил диких змей на природе, вскрывал им животы, вынимал желчный пузырь и проглатывал его сырым.

Ранее в Приморье врачи удалили пациентке опухоль весом 11 кг.