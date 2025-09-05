На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане прооперировали мужчину с огромной опухолью, с которой он жил 15 лет

В Дагестане мужчина 15 лет прожил с опухолью на шее, которая мешала ему глотать
true
true
true
close
Республиканская клиническая больница им.А.В.Вишневского/VK

В Дагестане спасли мужчину, который 15 лет ходил с большой опухолью на шее. О результатах операции сообщает Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневского (РКБ).

Врачи обнаружили подозрительную шишку на шее 61-летнего жителя Новолакского района в ходе диспансеризации. По их рекомендации мужчина обратился в РКБ и признался, что живет с новообразованием, которое росло в размерах с годами, уже 15 лет, и в итоге столкнулся с затрудненным глотанием.

Месторасположение опухоли осложняло ситуацию, но хирурги смогли ее удалить всего лишь за полтора часа. Теперь жизни дагестанца ничего не угрожает. Однако если бы он затянул с лечением, то рост опухоли мог бы привести к проблемами с сосудам и даже инсульту.

До этого китайские врачи вытащили 18-сантиметрового червя из мозга пациента, у которого ухудшилось зрение. Мужчина обратился к врачам после того, как у него произошел сильный эпилептический припадок с потерей сознания во время вождения. Те нашли в мозгу пациента спарганоз — 18-сантиметрового паразита, который смогли успешно удалить хирургическим путем. Оказалось, что китаец раньше иногда ловил диких змей на природе, вскрывал им животы, вынимал желчный пузырь и проглатывал его сырым.

Ранее в Приморье врачи удалили пациентке опухоль весом 11 кг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами