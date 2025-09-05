На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше разработали закон, позволяющий оплачивать работу Starlink на Украине

Польское правительство разработало законопроект, принятие которого позволит финансировать работу терминалов системы связи Starlink на Украине, сообщил замглавы МИД Польши Мачей Душчык. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам Душчыка, документ предусматривает широкий перечень видов поддержки Киева.

«Starlink, конечно, находится в этом законе», — уточнил представитель министерства.

Он добавил, что проект в целом разрешит Варшаве финансировать определенные действия за рубежом.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, позволяющий платить пособие и предоставлять бесплатное медобслуживание неработающим украинским беженцам. Из-за вето Варшава также больше не может оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины.

Кроме того, Навроцкий предложил запретить выдачу польского гражданства бандеровцам и приравнять их символику к фашистской.

Ранее премьер Польши исключил отправку войск на Украину.

