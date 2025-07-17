Ученица коррекционной школы едва не удушила 10-летнюю девочку в лагере под Тюменью

В Тюменской области ученица коррекционной школы напала на 10-летнюю девочку в летнем лагере. Об этом мать пострадавшей рассказала сообществу «вИшиме.орг» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в летнем лагере при школе в селе Тоболово Ишимского района. Мать жертвы рассказала, что после лагеря у дочери появились синяки на шее, и позже она призналась, что нападавшая — 15-летняя ученица Карасульской коррекционной школы — пригрозила ей и силой сдавила горло. Сообщается, что подросток уже давно держит других детей в страхе, грубит и проявляет агрессию. Ее семья стоит на учете в ПДН как неблагополучная, а мать воспитывает четверых детей в одиночку.

Родители пострадавшей обратились в школу и администрацию, написали заявление в полицию, прошли судмедэкспертизу. Однако сотрудники МВД отсмотрели записи с камеры и пришли к выводу, что ребенка душили недолго, после чего обидчица якобы извинилась. Тем не менее семья школьницы утверждает, что извинений не было, и надеется привлечь трудного подростка к ответственности.

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