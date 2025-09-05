На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД раскрыли новую схему обмана мошенниками с «документами спецслужб»

МВД: мошенники используют картинку с материалами проверки в схеме «фейк-босс»
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники используют поддельные «документы спецслужб» и создают ложные угрозы для вымогательства денег у россиян. Об этом рассказали в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

«Чаще всего от имени руководителей они пишут гражданам, предупреждая о «скором важном разговоре с правоохранительными органами»», — пояснили в ведомстве.

Общаясь с жертвой, мошенники пускают в ход легенду о проверке секретности и присылают созданную картинку, якобы подтверждающую связь с иностранной разведкой. После этого следует вымогательство денег с целью «замять дело».

Недавно пенсионер из Пензы отдал аферистам все сбережения — десятки миллионов и сотни золотых монет. С ним связался мошенник, представился силовиком. Он сообщил, что «спасти» сбережения пенсионера можно лишь если перевести их на «безопасный счет». Следуя инструкции аферистов, пожилой мужчина передал накопления двум незнакомым девушкам. Он передал им 32 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили учить школьников бороться с мошенниками.

