Назван возможный путь побега террористов из СИЗО на Урале

Baza: террористы, сбежавшие из СИЗО на Урале, могли уйти через чердак и крыши

Террористы, сбежавшие из СИЗО №1 в Екатеринбурге, могли выбраться на свободу через чердак и выйти в город по крышам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации говорится, что 24-летний Александр Ч. и 25-летний Иван К. находятся в бегах более суток. По предварительным данным, мужчины каким-то образом смогли выйти из камеры, а затем они взломали чердак в 6-м корпусе и вышли в город, передвигаясь по крышам. По пути они якобы переходили по крышам церкви, изолятора, больницы, а затем двинулись в сторону Ивановского кладбища.

Журналисты отметили, что их пропажу заметили утром, а за камерами видеонаблюдения никто из работников СИЗО не следил. По неподтвержденной информации, беглецов видел лесничий 1 сентября возле парка Победы на Уралмаше. В этой части города, по словам авторов поста, есть заброшенные участки, где могут скрываться преступники.

До этого член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила, что преступная халатность сотрудников СИЗО №1 в Екатеринбурге могла стать причиной побега двух преступников, обвиненных в терроризме.

Два арестанта сбежали из следственного изолятора в Екатеринбурге 1 сентября. По информации E1.ru, мужчины находились под стражей за поджог военного комиссариата. Их обвиняют в совершении террористического акта. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски сбежавших преступников.

Ранее заключенные французской спецтюрьмы начали голодовку.