Минтранс планирует открытие других аэропортов после Геленджика

Глава Минтранса Никитин: есть планы по возобновлению работы закрытых аэропортов
Виталий Тимкив/РИА Новости

Минтранс России после возобновления работы аэропорта Геленджика работает над открытием других аэропортов. Об этом сообщил журналистам глава министерства Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Пока не скажу, но мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — отметил министр.

Помимо этого, Никитин, отвечая на вопрос корреспондента агентства, об открытии аэропорта Краснодара, ответил, что «возможны разные варианты».

Аэропорт Геленджика возобновил работу 10 июля после длительного перерыва — его закрыли сразу после начала специальной военной операции (СВО) и больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. В целях безопасности самолеты будут летать в Геленджик только в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по московскому времени. В первое время аэропорт будет обслуживать до трех рейсов в день.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций.

Ранее Росавиация опровергла информацию об открытии аэропорта Краснодара.

ВЭФ-2025
