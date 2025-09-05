На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, какую роль «эффект имени» играет при трудоустройстве

HR-эксперт Лоикова: имя соискателя может повлиять на решение о трудоустройстве
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

«Эффект имени» может повлиять на выбор кандидата при трудоустройстве на этапе первого просмотра резюме. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, комментируя исследование ученых из США и Канады о выборе между кандидатами с «мягкими» сонорными звуками (л, м, н) и «жесткими» согласными (п, т, к) в имени.

Выяснилось, что для «дружелюбных» профессий предпочтение отдали обладателям более «мягких» имен. «Резкие» имена подошли для вакансий, где ценными считались напористость и экстраверсия.

Эксперт отметила, что имя может создать у работодателя как положительные, так и нейтральные или отрицательные ощущения.

«В моей практике были случаи, когда, например, работодатель, листая резюме, останавливался на кандидатах с именем Александр, аргументируя это тем, что был сильный полководец Александр Македонский и такой сотрудник может вести компанию к успеху», — рассказала Лоикова.

При этом она отметила, что этот эффект может сгладить хорошее резюме с качественной и структурированной подачей. Кроме того, специалист посоветовала развивать навык общения, чтобы понравиться начальству.

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина до этого рассказала «Газете.Ru», что видеорезюме и видеовизитки в последнее время набирают популярность при трудоустройстве россиян. Она объяснила, почему эта тенденция привлекает внимание работодателей на рынке труда.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще искать работу.

