Россиянам объяснили, какую роль «эффект имени» играет при трудоустройстве

HR-эксперт Лоикова: имя соискателя может повлиять на решение о трудоустройстве

«Эффект имени» может повлиять на выбор кандидата при трудоустройстве на этапе первого просмотра резюме. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, комментируя исследование ученых из США и Канады о выборе между кандидатами с «мягкими» сонорными звуками (л, м, н) и «жесткими» согласными (п, т, к) в имени.

Выяснилось, что для «дружелюбных» профессий предпочтение отдали обладателям более «мягких» имен. «Резкие» имена подошли для вакансий, где ценными считались напористость и экстраверсия.

Эксперт отметила, что имя может создать у работодателя как положительные, так и нейтральные или отрицательные ощущения.

«В моей практике были случаи, когда, например, работодатель, листая резюме, останавливался на кандидатах с именем Александр, аргументируя это тем, что был сильный полководец Александр Македонский и такой сотрудник может вести компанию к успеху», — рассказала Лоикова.

При этом она отметила, что этот эффект может сгладить хорошее резюме с качественной и структурированной подачей. Кроме того, специалист посоветовала развивать навык общения, чтобы понравиться начальству.

