Россияне стали чаще искать работу

Спрос на сотрудников в российских компаниях вырос на 1% в среднем за январь — июнь 2025 года, а активность соискателей — на 15%, рассказала «Газете.Ru» директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

«В первом полугодии 2025 года рынок труда демонстрирует смешанную динамику: в одних сферах — рост числа вакансий, в других — увеличение конкуренции. В среднем по рынку спрос на персонал вырос на 1%, а активность соискателей — на 15%. Выраженный спрос работодателей мы наблюдаем в сервисных и социальных отраслях — медицине, образовании, туризме, где идет активный набор персонала. Вместе с тем растет число кандидатов в автомобильном бизнесе, продажах и ИТ. Это отражает как структурные изменения в экономике, так и изменение карьерных приоритетов самих соискателей», — отметила Игнатова.

По данным сервиса, больше всего вакансий опубликовали работодатели из сфер спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты (+22% к январю), науки и образования (+19%), туризма, гостиниц и ресторанов (+16%). Число новых рабочих мест также заметно выросло в сфере медицины и фармацевтики, а также юриспруденции (по +14%).

По количеству резюме лидируют сферы с активным притоком соискателей. Туризм и гостинично-ресторанный бизнес показал рост резюме на 31%, автомобильный бизнес — на 23%, а домашний и обслуживающий персонал — на 18%. В научно-образовательной сфере число резюме увеличилось на 17%, в ИТ и продажах — на 15%.

Среди областей с наибольшим сокращением числа вакансий в сервисе назвали транспорт, логистику и перевозки (-15%), административный персонал (-13%), а также обслуживающий персонал (-9%) и ИТ-сектор (-9%). При этом резюме кандидатов практически во сферах продолжают расти — за исключением индустрии спорта и красоты, где число соискателей незначительно уменьшилось (-1%).

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