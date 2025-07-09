На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще искать работу

HR-эксперт Игнатова: активность соискателей в России выросла на 15% в 2025 году
true
true
true
close
Shutterstock

Спрос на сотрудников в российских компаниях вырос на 1% в среднем за январь — июнь 2025 года, а активность соискателей — на 15%, рассказала «Газете.Ru» директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

«В первом полугодии 2025 года рынок труда демонстрирует смешанную динамику: в одних сферах — рост числа вакансий, в других — увеличение конкуренции. В среднем по рынку спрос на персонал вырос на 1%, а активность соискателей — на 15%. Выраженный спрос работодателей мы наблюдаем в сервисных и социальных отраслях — медицине, образовании, туризме, где идет активный набор персонала. Вместе с тем растет число кандидатов в автомобильном бизнесе, продажах и ИТ. Это отражает как структурные изменения в экономике, так и изменение карьерных приоритетов самих соискателей», — отметила Игнатова.

По данным сервиса, больше всего вакансий опубликовали работодатели из сфер спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты (+22% к январю), науки и образования (+19%), туризма, гостиниц и ресторанов (+16%). Число новых рабочих мест также заметно выросло в сфере медицины и фармацевтики, а также юриспруденции (по +14%).

По количеству резюме лидируют сферы с активным притоком соискателей. Туризм и гостинично-ресторанный бизнес показал рост резюме на 31%, автомобильный бизнес — на 23%, а домашний и обслуживающий персонал — на 18%. В научно-образовательной сфере число резюме увеличилось на 17%, в ИТ и продажах — на 15%.

Среди областей с наибольшим сокращением числа вакансий в сервисе назвали транспорт, логистику и перевозки (-15%), административный персонал (-13%), а также обслуживающий персонал (-9%) и ИТ-сектор (-9%). При этом резюме кандидатов практически во сферах продолжают расти — за исключением индустрии спорта и красоты, где число соискателей незначительно уменьшилось (-1%).

Ранее россиян предупредили о сокращении премий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами