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В Роскачестве рассказали о новом тренде при трудоустройстве

Эксперт Роскачества Ганькина: видеорезюме стали популярными у соискателей в РФ
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Видеорезюме и видеовизитки в последнее время набирают популярность при трудоустройстве россиян, рассказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Она объяснила, почему эта тенденция привлекает внимание работодателей на рынке труда.

«На современном рынке труда видеорезюме и видеовизитки становятся хорошим способом выделиться на фоне типичных резюме других кандидатов, особенно в условиях высокой конкуренции определенных отраслей и развития цифровых каналов коммуникации. Для молодых специалистов, креативных профессий или руководящих позиций видео может стать даже главным аргументом, а для технических специалистов — дополнительным, но выигрышным инструментом», — отметила Ганькина.

По ее словам, видеовизитка не должна быть очень длинной: в ней важно представиться, назвать ожидаемую позицию, опыт и достижения с упором на показатели и кейсы, мотивацию в поиске новой работы, небольшой блок про хобби, ценности и то, что делает кандидата уникальным.

«Для многих людей записать себя на видео в социальные сети — это максимально просто, но необходимость снять ролик с самопрезентацией вгоняет в стресс. Важно помнить, что видеовизитка — это возможность показать живую, настоящую версию себя: интонацию, харизму, уверенность, энергетику. Именно это часто помогает рекрутеру или работодателю увидеть человека, а не просто прочитать о его опыте», — рассказала специалист.

По наблюдениям Ганькиной, видеоформат стал трендом в первую очередь в творческих направлениях — маркетинге, PR, дизайне, ивент-сфере, СМИ, а также в продажах и образовании. Эксперт подчеркнула, что видеорезюме может стать плюсом для кандидата, который претендует на руководящие роли, особенно в компаниях с сильной корпоративной культурой. Ганькина добавила, что сегодня видеовизитка — это выгодное дополнение, а не замена традиционного резюме, и она должна органично вписываться в стратегию самопрезентации кандидата.

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