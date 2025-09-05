На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Роспотребнадзоре оценили риск завоза чумы в Россию

Роспотребнадзор: риск завоза чумы на территорию России минимальный
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Риск завоза чумы в Россию в связи с выявленным случаем на севере Монголии оценивается как минимальный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что 4 сентября поступила информация о регистрации случая тяжелой формы чумы у человека, который употребил в пищу мясо сурка, в Цагаан-Уул сомоне Хубсугульского аймака. Населенный пункт находится в 60 км от границы России. Заболевший не был привит против чумы, добавили в пресс-службе.

В заявлении говорится, что Роспотребнадзор постоянно взаимодействует с коллегами из Национального центра зоонозных инфекций Монголии по вопросам контроля за природными очагами чумы.

Накануне сообщалось, что в Викуловском муниципальном округе Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки африканской чумы свиней.

Режим ЧС будет действовать в Сартаме и Долгушино. Диагноз чумы у свиней уже подтвердила экспертиза. Эта болезнь может серьезно проредить количество скота: летальность, в зависимости от течения, может достигать от 50% до 100%.

Ранее в СПЧ связали возможную вспышку холеры в России с мигрантами.

