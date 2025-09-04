На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прохожие достали из петербургской реки неадекватную женщину

78.ru: в Петербурге прохожие достали из реки неадекватную женщину
true
true
true
close
Synthetic Messiah/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге из реки спасли неадекватную женщину. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Все началось с того, что очевидцы заметили в реке женщину в неадекватном состоянии. Неравнодушные прохожие достали ее из воды на сушу.

Пострадавшая осталась жива. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь.

До этого вблизи села Старосубхангулово Бурзянского района Башкирии мужчина сорвался с 30-метровой скалы в реку и остался в живых. Пострадавший подплыл к пещере и дождался там помощи. В результате случившегося он получил ушибы, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее мужчина выпал из катера во время водной прогулки в Петербурге и не выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами