Мужчина выпал из катера во время водной прогулки в Петербурге и не выжил

В Петербурге мужчина не выжил, выпав из катера во время водной прогулки

В Петербурге мужчина упал в воду, пытаясь перейти с катера на причал, и не выжил. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Инцидент произошел 1 сентября, когда мужчина 1994 года рождения пытался перейти с пришвартованного катера на причальную зону на канале Грибоедова. В этот момент он упал в воду и не выплыл, спасти его не удалось.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев и организовали комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося.

До этого прогулочный катер вспыхнул на реке Фонтанке в Петербурге. Возгорание возникло на судне «Эдвард», которое сдают в аренду для прогулок.

Ранее в Петербурге три человека пострадали в аварии с катером на Малой Невке.