Батюшку из деревни под Великим Новгородом обвинили в растлении мальчиков и надругательстве

Под Великим Новгородом батюшку обвинили в растлении мальчиков и надругательстве
Telegram-канал ЧП53 Великий Новгород

В деревне под Великим Новгородом местного батюшку обвинили в растлении мальчиков и надругательстве над одним из них. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП53 Великий Новгород».

Инцидент произошел в деревне Вяжищи. По словам местных жителей, батюшка продолжительное время присылал мальчикам свои непристойные фотографии и вел с ними диалоги на тему соития.

Сотрудники правоохранительных органов задержали священнослужителя. Предварительно, стражи порядка установили, что рассылкой фотографий и беседами батюшка не ограничился. Сообщается, что он надругался над мальчиком несколько лет назад.

До этого в Москве мужчина надругался над ребенком в подъезде дома. Пострадавшая рассказала о ситуации родителям, после чего они обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Удмуртии у школьницы развилось психическое расстройство после изнасилования дядей.

