В Удмуртии у школьницы развилось психическое расстройство после изнасилования дядей

В Удмуртии мужчину осудили за то, что он систематически насиловал племянницу

Суд вынес приговор жителю Удмуртии, который совершал действия сексуального характера в отношении своей племянницы. Об этом сообщает aif.ru.

По версии следствия, 47-летний мужчина насиловал 14-летнюю родственницу. Из-за поведения мужчины у школьницы развилось психическое расстройство. Как долго длилось насилие, не уточняется.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, в том числе по статье об изнасиловании, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд приговорил фигуранта к 9,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, дядя выплатит племяннице миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

До этого в Петербурге осудили мужчину, который изнасиловал девушку в туалете кафе. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Он также выплатит пострадавшей 400 тысяч рублей.

Ранее в Москве мужчина надругался над ребенком в подъезде дома.