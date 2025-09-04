На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вологодец попал в больницу в состоянии комы после жестокого избиения на улице

В Вологодской области мужчина избил местного жителя до состояния комы
true
true
true

В Вологодской области мужчине понадобилась помощь медиков после конфликта во дворе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Ясная Поляна. На кадрах с места инцидента заметно, как к нападавшему подходят двое мужчин. Одного из них он резко ударяет в лицо, после чего гонится за вторым. Позже дебошир скрылся. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

В результате пострадавший, который оказался жителем Череповца, получил множественные повреждения. Его госпитализировали в состоянии комы, подробности о травмах не сообщаются.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель, которого ранее уже привлекали к ответственности. В его отношении возбудили уголовное дело, сам фигурант признался в содеянном.

На данный момент мужчина находится под стражей.

До этого в Сыктывкаре местный житель напал на мужчину, который отказался с ним выпить. Агрессор вырвал у пострадавшего сумку с деньгами и избил.

Ранее в Кузбассе подростки поставили на колени девочку из детдома и избили.

