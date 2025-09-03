«Жить надоело?»: в Кузбассе подростки поставили на колени девочку из детдома и избили

В Кузбассе следователи разбираются в конфликте подростков, избивших ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Следователи организовали необходимые мероприятия после того, как в социальных сетях появилось видео инцидента, произошедшего в Красном Орле. На кадрах заметно, как школьница поставила на колени младшую девочку и потребовала извинений.

Ребенку пришлось несколько раз произнести слова. В какой-то момент старшая школьница начинает давать пощечины младшей и избивать.

«Жить надоело?», – недовольно спрашивает девушка у пострадавшей.

В Следственном комитете отметили, что пострадавшая является воспитанницей детдома.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования. Ему также доложат об установленных обстоятельствах.

