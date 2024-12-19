Студент из Воронежа получил тюремный срок за госизмену в пользу Украины и терроризм

Второй Западный окружной военный суд признал студента Воронежского лесотехнического университета виновным в госизмене в пользу Украины и терроризме и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года 19-летний Иван Максимов в мессенджере связался с представителем «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) и вступил в его ряды. Террористы обещали помочь молодому человеку переправиться на территорию Украины после выполнения определенных заданий. Студент передал им координаты волонтерской организации, помогающей участникам специальной военной операции, расклеил в Воронеже листовки с ложной информацией об атаке украинской армии, а также поджег шкаф магистральной связи на железной дороге.

Злоумышленник признан виновным по нескольким статьям УК РФ, в частности, «Госизмена» и «Диверсия». Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

16 декабря суд приговорил жителя подмосковных Люберец Василия Жаркова к 22 годам лишения свободы, установив, что он готовил диверсии на стратегических объектах Московской области, в том числе в одной из воинских частей, по указанию куратора из Службы безопасности Украины.

Ранее студента Военно-воздушной академии из Воронежской области обвинили в госизмене.