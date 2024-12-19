Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студент из Воронежа получил тюремный срок за госизмену в пользу Украины и терроризм

Суд приговорил студента из Воронежа к 16 годам лишения свободы за госизмену

Второй Западный окружной военный суд признал студента Воронежского лесотехнического университета виновным в госизмене в пользу Украины и терроризме и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года 19-летний Иван Максимов в мессенджере связался с представителем «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) и вступил в его ряды. Террористы обещали помочь молодому человеку переправиться на территорию Украины после выполнения определенных заданий. Студент передал им координаты волонтерской организации, помогающей участникам специальной военной операции, расклеил в Воронеже листовки с ложной информацией об атаке украинской армии, а также поджег шкаф магистральной связи на железной дороге.

Злоумышленник признан виновным по нескольким статьям УК РФ, в частности, «Госизмена» и «Диверсия». Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

16 декабря суд приговорил жителя подмосковных Люберец Василия Жаркова к 22 годам лишения свободы, установив, что он готовил диверсии на стратегических объектах Московской области, в том числе в одной из воинских частей, по указанию куратора из Службы безопасности Украины.

Ранее студента Военно-воздушной академии из Воронежской области обвинили в госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами