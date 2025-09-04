В Белоруссии состоялось воссоединение семей из РФ и Украины с близкими

ТАСС: по пять семей из РФ и Украины воссоединились со своими близкими

Пять российских семей и столько же семей с Украины воссоединились со своими близкими при посредничестве уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом пишет ТАСС.

«Все мероприятия, которые мы проводим, в том числе и гуманитарного плана, проходят зеркально на паритетных началах. Сегодня пять на пять [человек] с одной и с другой стороны участвовали в процессе воссоединения семей», — рассказала омбудсмен.

По данным агентства, мероприятие прошло в Гомельской области Белоруссии. В том числе в нем приняли участие представители Минска и Международного комитета Красного Креста.

1 сентября Москалькова заявила, что Москва и Киев договорились провести обмен посылками для пленных военнослужащих. Как она сказала, РФ и Украина передадут друг другу по две тысячи таких посылок.

24 августа Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле «146 на 146». Кроме того, домой вернулись восемь жителей Курской области, которых удерживали на территории Сумской области с февраля текущего года.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Сначала освобожденных российских солдат доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Позже их на самолете транспортировали в Московскую область.

