В Запорожской области утвердили правила проведения массовых мероприятий

Власти Запорожской области определились с правилами проведения массовых мероприятий в условиях военного положения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Утверждены временные правила обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий в период действия военного положения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь организаторам мероприятий, которые должны посетить больше 50 человек, должны согласовать их проведение с силовиками и чиновниками. Если же количество участников мероприятия превышает 500 человек, то об этом нужно сообщить районному военному коменданту и представителям Федеральной службы безопасности (ФСБ).

30 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие освободили 79% территорий ДНР. Также он сказал, что под контролем армии России находится 99,7% Луганской народной республики, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что российские войска в Запорожской области прорвали украинскую оборону в районе севернее села Работино.