Врача из Москвы наказали за аватарку в Telegram

В Москве врача-анестезиолога из Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Пирогова со стажем более 25 лет наказали за аватарку в Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В ходе проверки социальных сетей сотрудники МВД нашли у специалиста антивоенное изображение на фоне флагов Российской Федерации и Украины.

Москвич явился на судебное заседание, но своей вины не признал. Судья Измайловского районного суда счел смягчающим обстоятельством наличие у врача несовершеннолетних детей на иждивении и назначил ему административный штраф в качестве наказания.

В июле сообщалось, что экс-депутата Государственной думы Александра Баранникова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в интернете. Основанием для возбуждения дела стала анкета с фотографией экс-депутата, размещенная в соцсети и содержащая, по мнению суда, признаки пропаганды. В суде Баранников вину не признал, настаивая на том, что срок привлечения к ответственности истек, а принадлежность страницы в соцсети не доказана. Однако суд учел заключение экспертов и результаты проверки МВД, установившие его личность по фотографиям и персональным данным.

Ранее в Ленинградской области депутата заксобрания арестовали за пропаганду экстремизма.