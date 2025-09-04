На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врача из Москвы наказали за аватарку в Telegram

Московского врача-анестезиолога оштрафовали за аватарку в Telegram
true
true
true
close
Shutterstock

В Москве врача-анестезиолога из Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Пирогова со стажем более 25 лет наказали за аватарку в Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В ходе проверки социальных сетей сотрудники МВД нашли у специалиста антивоенное изображение на фоне флагов Российской Федерации и Украины.

Москвич явился на судебное заседание, но своей вины не признал. Судья Измайловского районного суда счел смягчающим обстоятельством наличие у врача несовершеннолетних детей на иждивении и назначил ему административный штраф в качестве наказания.

В июле сообщалось, что экс-депутата Государственной думы Александра Баранникова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в интернете. Основанием для возбуждения дела стала анкета с фотографией экс-депутата, размещенная в соцсети и содержащая, по мнению суда, признаки пропаганды. В суде Баранников вину не признал, настаивая на том, что срок привлечения к ответственности истек, а принадлежность страницы в соцсети не доказана. Однако суд учел заключение экспертов и результаты проверки МВД, установившие его личность по фотографиям и персональным данным.

Ранее в Ленинградской области депутата заксобрания арестовали за пропаганду экстремизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами