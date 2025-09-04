На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии автомобиль въехал в толпу, пострадали дети

Bild: дети пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Берлине
true
true
true
close
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В немецком Берлине автомобиль наехал на толпу людей, в результате чего пострадало несколько человек, включая детей. Об этом пишет газета Bild.

«В четверг днем ​​автомобиль BMW въехал в группу людей в берлинском районе Веддинг <...> на улице Зеештрассе на углу Дохнагестелль. Сообщается, что среди пострадавших много детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента тяжелые травмы получил один из воспитателей. Травмы детей оценивают как легкие.

Подробности о водителе и деталях случившегося уточняются.

До этого сообщалось о происшествии в Великобритании, где двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона. Несколько пассажиров и пешеходов госпитализировали, а сам автобус лишился лобового стекла. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял участников велопробега на востоке Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами