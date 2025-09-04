В Германии автомобиль въехал в толпу, пострадали дети

Bild: дети пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Берлине

В немецком Берлине автомобиль наехал на толпу людей, в результате чего пострадало несколько человек, включая детей. Об этом пишет газета Bild.

«В четверг днем ​​автомобиль BMW въехал в группу людей в берлинском районе Веддинг <...> на улице Зеештрассе на углу Дохнагестелль. Сообщается, что среди пострадавших много детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента тяжелые травмы получил один из воспитателей. Травмы детей оценивают как легкие.

Подробности о водителе и деталях случившегося уточняются.

До этого сообщалось о происшествии в Великобритании, где двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона. Несколько пассажиров и пешеходов госпитализировали, а сам автобус лишился лобового стекла. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял участников велопробега на востоке Германии.