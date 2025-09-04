Петербуржец включал телевизор на весь дом, забыв, что имеет слуховой аппарат

В Петербурге подали в суд на местного жителя, забывшего про слуховой аппарат

В Санкт-Петербурге жильцы многоквартирного дома долгое время страдали от ночных просмотров телевизора их 84-летним соседом, который включал любимые передачи на полную громкость, мешая спать окружающим. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Северной столице.

По информации издания, одна из соседок, проживающая этажом выше, безуспешно пыталась договориться с мужчиной и была вынуждена обратиться в суд. Иск был удовлетворен — пенсионера обязали соблюдать установленный режим тишины, однако он проигнорировал это решение.

Ситуацию помогла разрешить судебный пристав. Во время ее визита по указанному адресу любитель громких эфиров заявил, что звук не превышает нормальный уровень, но затем вспомнил о своем слуховом аппарате, которым не пользовался. После этого пенсионер разместил рядом с телевизором напоминание о необходимости использования прибора.

Согласно результатам опроса, проведенного экспертами компании Ortiga Development и проекта Future Architects, почти каждого четвертого жителя многоквартирного дома в РФ раздражают его соседи. При этом около 75% россиян пребывают в хороших или нейтральных отношениях с другими жильцами.

Ранее россиянка распылила перцовый баллончик в лицо соседке из-за камеры в подъезде.