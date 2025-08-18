Россияне рассказали, почему их раздражают соседи

Почти каждого четвертого опрошенного жителя многоквартирного дома в России раздражают его соседи, и около 75% россиян пребывают в хороших или нейтральных отношениях с соседями. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами компании Ortiga Development и проекта Future Architects (есть у «Газеты.Ru»).

40% респондентов ответили, что даже не знают, как зовут их соседей.

Главными причинами для раздражения и ссор опрошенные назвали шум от соседей сверху (33%). Еще 27% респондентов указали главным фактором вечный ремонт, 24% — неуплату за коммунальные услуги и капитальный ремонт. Также неудобства создает мусор, который граждане оставляют в подъездах и на территории дворов.

Выходом из сложившейся ситуации большинство респондентов (66%) видят в создании общественных пространств во дворе, где жители дома могли бы знакомиться и общаться. При этом 17% готовы выходить для обсуждения и решения конфликтов на совместные субботники, а еще 17% полагают, что помочь в этом могли бы праздники или мероприятия на территории их домов.

По словам генерального директора Ortiga Development Станислава Куликова, создание высококачественного благоустроенного пространства во дворе со множеством функциональных зон для людей разных возрастов и интересов — в принципе тренд рынка недвижимости последних лет.

«Люди по своей природе стремятся к объединению и формированию сообщества. И традиционно одним из особых пространств, которое выступает точкой притяжения, являются дворы», — добавил руководитель проекта Future Architects Оскар Арсланов.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее россияне рассказали о тараканах от соседей.