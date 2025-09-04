На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из музея во Франции вынесли фарфор на €9,5 млн

Paris Match: во Франции из музея фарфора вынесли экспонаты на €9,5 млн
Sarah Meyssonnier/Reuters

Неизвестные ограбили Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше во французской коммуне Лимож. Об этом сообщил журнал Paris Match со ссылкой на источники.

Воры проникли в музей в ночь на 4 сентября и вынесли экспонаты на общую сумму не менее €9,5 млн. В издании уточнили, что эти экспонаты принадлежали частному лицу и были представлены на временной выставке китайского фарфора. О проникновении в музей стало известно в 03:30 утра по местному времени (04:30 мск). Сотрудники заметили подозрительные следы на окнах.

В настоящий момент ведется расследование инцидента. Специалисты продолжают оценивать ущерб.

До этого неизвестные совершили вооруженное ограбление Музея Дренте в нидерландском Ассене, похитив ряд ценных экспонатов с румынской выставки «Дакия! Королевство золота и серебра». Сообщается, что в музее произошел взрыв, предположительно, устроенный для проникновения в здание. После этого преступники проникли в музей и похитили артефакты из дакийской сокровищницы.

Ранее в Финляндии ограбили музей оружия и военной техники.

