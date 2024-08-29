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В Финляндии снова ограбили музей оружия

Yle: в Финляндии ограбили музей оружия и военной техники

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Michael Nitzschke/Global Look Press

В Финляндии ограбили оружейный музей в Кухмойнен, владельца избили. Об этом сообщает агентство Yle со ссылкой на полицию Центральной Финляндии.

«Владелец музея оружия и военной техники в Кухмойнен региона Пирканмаа был избит во время кражи со взломом», — говорится в публикации.

По данным агентства, двое мужчин, которых подозревают в совершении преступления, были задержаны в Кангасала. В их транспортном средстве было обнаружено семь украденных экземпляров длинноствольного оружия.

До этого сообщалось, что неизвестные украли 34 пистолета из музея огнестрельного оружия и военной техники на юго-западе Финляндии. Главный инспектор сыскной полиции, который ведет расследование, сообщил, что в момент похищения ни один из этих пистолетов не был заряжен. Но несмотря на это их можно зарядить и выстрелить.

В свою очередь полиция ФРГ обнаружила в Нижней Саксонии тайник с 40 штурмовыми винтовками М16, а также задержала двоих выходцев из Белоруссии по подозрению в краже оружия и попытке продать через даркнет. Сообщалось, что подозреваемые привезли оружие в лес и закопали его там, замаскировав тайник собачьими фекалиями.

Ранее в армии Британии пропали десятки единиц оружия и техники.

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