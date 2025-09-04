Назван регион России с самыми долгоживущими людьми

Ингушетия заняла первое место в рейтинге российских регионов с высокой продолжительностью жизни. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов со ссылкой на данные Росстата.

По его словам, ожидаемая продолжительность жизни в Ингушетии составляет 78,34 года. Глава региона отметил, что этого показателя удалось достичь благодаря многим факторам, в частности, 37% жителей республики придерживаются здорового образа жизни. Кроме того, Калиматов сообщил о развитии системы здравоохранения в регионе и социальных программ поддержки пожилых людей. В том числе для старшего поколения работает дом отдыха, где они могут получить внимание и заботу.

До этого врач Инна Решетова назвала три ключевые проблемы, влияющие на здоровье населения и мешающие россиянам жить до ста лет. По ее словам, это отсутствие профилактики заболеваний, недостаток физической активности и скудный, несбалансированный рацион.

Кроме того, Решетова посоветовала, чтобы прожить до ста лет, важно начать заниматься профилактикой старения уже в 20-25 лет – именно в этом возрасте запускаются первые механизмы старения.

Ранее врач объяснил, как образ жизни влияет на долголетие современных людей.