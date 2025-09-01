Врач объяснил, как образ жизни влияет на долголетие современных людей

Вопрос долголетия зависит от качества медицины не более, чем на 12-15%, в большей степени на это влияет образ жизни человека. Неправильный подход ко сну, отсутствие физической нагрузки – все это подрывает здоровье человека и изнашивает его сердечно-сосудистую систему раньше времени, рассказал НСН врач -кардиолог, гериатр Юрий Конев.

Два основных фактора, из которых формируется состояние здоровья человека, — это качество продуктов питания и экология, убежден медик.

«Генетический фактор присутствует, но играет не такую большую роль. Окружающая среда так меняется, что мы просто не доживаем до своего генетически обусловленного срока», — пояснил он.

Сегодня многие люди сами сокращают себе годы жизни нездоровым поведением, отметил Конев. В том числе это сон не в темное время суток и малоподвижный образ жизни. Так, многие люди почти не ходят пешком, передвигаясь исключительно на автомобиле, а ходьба – это главный способ натренировать сердечно-сосудистую систему, объяснил врач.

В этом плане жители горных регионов живут дольше в силу ландшафта, который вынуждает их много передвигаться пешком, считает он. Кроме того, скачество воздуха.

«В Дагестане умеренное среднегорье, что означает более низкое давление кислорода. Это оказывает тренирующий эффект на систему крови, не дает угаснуть нашему костному мозгу, — пояснил доктор. — На этот уровень также не распространяется смог. А еще кровососущие насекомые здесь не удерживаются в воздухе, а они же у нас переносчики многих заболеваний».

В Москве сегодня также удалось достичь высоких показателей по продолжительности жизни, но здесь вклад в этот фактор внесла как раз медицина. Заболевания в таких крупных городах зачастую выявляются раньше в силу того, что жители проходят диспансеризацию – это имеет огромное значение в вопросах своевременного лечения, заключил врач.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что продолжительность жизни в первую очередь зависит от генетического фактора – по его словам, это основа здоровья людей. По разным исследованиям, генетика влияет на 60%, отметил Мясников. По его мнению, большое число долгожителей среди народов горных территорий связано с тем, что люди пребывают в условиях вековой изоляции, в результате которой долгожители женятся на таких же долгожителях, передавая потомкам соответствующие генетические предрасположенности.

