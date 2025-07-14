В Удмуртии студенту дали 12 лет колонии по обвинению в диверсии

В Удмуртии 19-летний парень получил 12 лет колонии за поджог релейного шкафа

В Республике Удмуртия вынесли приговор 19-летнему студенту из города Глазов, обвиняемому в диверсии в составе группы лиц по предварительному сговору. Парня приговорили к 12 годам и шести месяцам колонии, сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов по региону.

Молодого человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ. Преступление выявили и раскрыли сотрудники республиканского Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, следует из сообщения пресс-службы.

Суд установил, что летом прошлого года фигурант через мессенджер связался с неустановленным лицом, предложившим студенту поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях в Глазовском районе Удмуртии.

«‎Получив от неустановленного лица координаты места расположения релейного шкафа и инструкции по способу совершения диверсии, подсудимый, подготовившись к осуществлению диверсии, прибыл ночью на место совершения преступления и совершил поджог релейного шкафа сигнальной установки», — говорится в сообщении.

В результате действий фигуранта объект инфраструктуры был уничтожен. Известно, что житель Республики полностью признал вину. Уточняется, что первые три года юноша проведет в тюрьме, а остальную часть установленного срока — в колонии строго режима.

В пресс-службе судов также напомнили, что диверсия относится к особо тяжким преступлениям и предусматривает наказание в виде как минимум десяти лет лишения свободы.

Ранее в Ростовской области поймали поджигателя релейного шкафа.