На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 10 человек

112: десять человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике
true
true
true

При обрыве канатной дороги в курортной зоне в Нальчике пострадали десять человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Как минимум десять человек упали с канатной дороги в Нальчике. В курортной зоне города оборвались тросы фуникулера. Кресла канатки полетели вниз, вместе с людьми», — говорится в публикации.

Telegram-канал SHOT пишет, что у большей части пострадавших — ушибы и ссадины различной степени тяжести. Канатная дорога проходит от парка аттракционов на гору Малая Кизиловка.

Telegram-канал Mash приводит информацию о том, что несколько туристов в застряли на высоте и ждут помощи спасателей.

В управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили, что на место происшествия незамедлительно выдвинулись группа спасателей чрезвычайного ведомства и все экстренные службы. В настоящее время специалисты предпринимают попытки добраться до людей.

До этого сообщалось, что Ростехнадзор смягчил требования к безопасности канатных дорог. В публикации отмечается, что в первоначальной версии документа предполагалось ввести новые требования к безопасности с 1 сентября.

Требования предполагали обязательное применение положений ГОСТ 2024 года, как для действующих, так и для ремонтируемых объектов. Позже было установлено, что требования ГОСТ будут применяться только к проектированию новых объектов.

Ранее в Сочи подрались участники очереди за билетами на канатную дорогу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами