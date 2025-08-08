При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 10 человек

112: десять человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

При обрыве канатной дороги в курортной зоне в Нальчике пострадали десять человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Как минимум десять человек упали с канатной дороги в Нальчике. В курортной зоне города оборвались тросы фуникулера. Кресла канатки полетели вниз, вместе с людьми», — говорится в публикации.

Telegram-канал SHOT пишет, что у большей части пострадавших — ушибы и ссадины различной степени тяжести. Канатная дорога проходит от парка аттракционов на гору Малая Кизиловка.

Telegram-канал Mash приводит информацию о том, что несколько туристов в застряли на высоте и ждут помощи спасателей.

В управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили, что на место происшествия незамедлительно выдвинулись группа спасателей чрезвычайного ведомства и все экстренные службы. В настоящее время специалисты предпринимают попытки добраться до людей.

До этого сообщалось, что Ростехнадзор смягчил требования к безопасности канатных дорог. В публикации отмечается, что в первоначальной версии документа предполагалось ввести новые требования к безопасности с 1 сентября.

Требования предполагали обязательное применение положений ГОСТ 2024 года, как для действующих, так и для ремонтируемых объектов. Позже было установлено, что требования ГОСТ будут применяться только к проектированию новых объектов.

Ранее в Сочи подрались участники очереди за билетами на канатную дорогу.