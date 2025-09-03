На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам раскрыли секрет приготовления и подачи турецкого кофе

Pravda.Ru: турецкий кофе нужно подавать с водой и лукумом
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Для приготовления турецкого кофе потребуется турка с длинной ручкой, которую лучше ставить на раскаленные угли или песок. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, обычно напиток готовят в течение длительного времени, чтобы раскрыть его вкус. Подают такой кофе горячим, с неповрежденной пенкой, вместе со стаканом воды и кусочком лукума (или рахат-лукума).

«Вода помогает очистить небо, а лукум смягчает горечь. К кофейному этикету тоже стоит отнестись с вниманием. Кофе подают в маленьких чашках, поэтому его стоит пить медленно, чтобы гуща успела осесть на дно», — добавили в сообщении.

Данные отчетов бирж ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов до этого показали, что кофе сорта робуста и арабика больше всего подорожал среди всех товаров на мировых рынках в августе. Цена на кофе робуста за месяц выросла в полтора раза, а арабика подорожала на 29%. Помимо этого, цены на сахар на лондонской бирже и соевые бобы на американском рынке увеличились на 4,9% .

Ранее россиянам раскрыли скрытые причины постоянной сонливости.

