Больной раком мальчик, которому Путин выделил спецборт, прилетел из Китая в Москву

Ребенок с онкологическим заболеванием благополучно доставлен из Пекина в Москву, перелет он перенес удовлетворительно. В настоящий момент его осматривают врачи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.

По его словам, мальчика госпитализировали в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, где его обследуют специалисты, чтобы определить тактику дальнейшего лечения.

Кузнецов добавил, что по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Пекин направили усиленную бригаду медиков Федерального центра медицины катастроф со всем необходимым оборудованием.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин выделил спецборт летного отряда «Россия» для того, чтобы спасти тяжелобольного мальчика из России, находившегося на лечении в Китае. Терапия не помогала и мальчику становилось только хуже. Китайские врачи констатировали: ребенка необходимо возвращать на родину. Мать мальчика обратилась в российское посольство за помощью в транспортировке.

По словам Пескова, посол РФ в Китае сообщил о ситуации главе государства, который выделил спецборт для транспортировки тяжелобольного ребенка в Москву.

Ранее сообщалось, что найдена причина рецидива детского рака мозга.