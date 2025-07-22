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Россиянам рассказали, как защититься от смертельно опасных вибрионов

Врач Фишкин: заразиться бактериями Vibrio можно не только в море, но и через пищу
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В Турции нашли бактерию Vibrio, заражение которой грозит очень опасными заболеваниями, включая холеру. Особенно рискуют люди, которые погружаются в зараженную воду с открытыми ранами – у них может произойти поражение крови, что чревато самыми серьезными последствиями. Подхватить бактерии можно не только купаясь в воде, но и через пищу, предупредил в беседе с 360.ru эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики Роман Фишкин.

Вибрионы вызывают у зараженных людей диарею, рвоту, жар и в тяжелых случаях сепсис. Самым серьезным заболеванием, которое они провоцируют, является холера. Она проявляется также сильной диареей, рвотой, обезвоживанием и судорогами. Причем инкубационный период может варьироваться от нескольких часов до пяти дней, рассказал врач.

«Когда инфекция вида Vibrio vulnificus попадает на открытую рану, начинается сепсис: лихорадка, покраснение, отек раны, поражение крови, вплоть до летального исхода в около 50% случаев», — предупредил Фишкин.

Пациентам, подхватившим Vibrio vulnificus, назначают срочную антибактериальную терапию, проводят хирургическую обработку ран. При выявлении бактерии крайне важно оперативно санировать и лечить, поэтому при первых симптомах следует срочно обратиться к врачу, подчеркнул специалист.

Чтобы не заразиться бактериями, он призвал россиян готовить рыбу и морепродукты при температуре выше +65 градусов – только так можно уничтожить вибрионов. Также следует не забывать тщательно мыть руки, посуду и разделочные доски после контакта с сырыми морепродуктами, хранить рыбу и моллюсков в холодильнике нужно при температуре ниже +4 градусов. Если продукты имеют странный запах или хранились неправильно, то лучше отказаться от их употребления.

Также лучше избегать купания в теплых соленых или солоноватых водоемах, особенно если на теле есть открытые раны, и ранее специалисты сообщали о найденных в воде бактериях. Пить можно строго бутилированную или кипяченую воду, особенно если речь идет о регионе, где высок риск заражения холерой. Пори поездках в такие регионы важно использовать такие оральные вакцины, как Dukoral – они могут защитить организм от опасной болезни.

Напомним, турецкие врачи предупредили туристов о риске заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать серьезные заболевания, включая холеру. Уточняется, что ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus нашли на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Некоторые штаммы, в частности Vibrio vulnificus, могут вызывать опасные инфекции кожи, включая некротизирующий фасциит, известный как «бактерия, поедающая плоть».

Ранее экспертов напугали обнаруженные в Турции вибрионы.

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