Хабаровск накрыло «облачное цунами»

SHOT: утром в Хабаровске заметили «облачное цунами»
Утром жители Хабаровска увидели в небе «облачное цунами» (возникает, когда теплый воздух от земли поднимается вверх, образуя облака; становясь плотными, они начинают двигаться вверх и вниз по вертикали). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, такие облака они видели из разных частей города.

В июле жители Хабаровского края стали свидетелями другого редкого природного явления — раздвоенной радуги. Очевидцы запечатлели на фото и видео две части радуги, которые были отделены друг от друга. Вероятными причинами ее появления стали сильные ливни в сочетании с ярким солнечным светом.

В том же месяце в Москве заметили мамматусы или вымеобразные облака. Эти характерные «мешковатые» образования служат индикатором сильной турбулентности и нестабильности в атмосфере. Их появление связано с резкими температурными контрастами, объяснила завлабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

Ранее Галилейское море стало красным, напугав людей.

