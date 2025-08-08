На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Галилейское море стало красным, напугав людей

Daily Mail: вода в Галилейском море стала красной, напугав местных жителей
Вода в Галилейском море в Израиле стала красной, напугав людей, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, красный цвет воды в море же вызвал у местных жителей и пользователей соцсетей бурю эмоций и ассоциаций с древними библейскими событиями. Люди, знающие Священное Писание, увидели в этом явлении параллель с одной из «десяти казней Египта», когда воды Нила были превращены в кровь по воле Бога через посох Моисея. В соцсетях появилось множество комментариев, некоторые сравнивали это с возможным «знаком конца света» или предупреждением о грядущих бедах.

Однако научное сообщество и Министерство окружающей среды Израиля поспешили успокоить общественность. По их данным, окрашивание воды связано с массовым цветением зелёных водорослей, которые при определённых условиях — особенно под воздействием сильного солнечного света и повышенной температуры — вырабатывают красный пигмент, придающий воде необычный оттенок. Этот пигмент является природным и не представляет угрозы для здоровья.

Ранее соцсети напугал слух о пропаже «призрачной» куклы Аннабель.

