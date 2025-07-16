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В Москве заметили редкий вид облаков

Ученый Золина: облака мамматусы появились в Москве из-за жары и гроз
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Shutterstock/FOTODOM

Ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина рассказала Агентству городских новостей «Москва», что в Москве было замечено редкое природное явление — облака мамматусы.

По словам Золиной, облака мамматусы являются редкими для Центральной России, но из-за жаркой погоды и частых гроз их заметили в столице.

«Эти характерные «мешковатые» образования служат индикатором сильной турбулентности и нестабильности в атмосфере. Их появление связано с резкими температурными контрастами. Мамматусы, или вымеобразные облака, – редкие мешкообразные структуры, свисающие с нижней кромки мощных кучево-дождевых облаков. Согласно классификации Всемирной метеорологической организации, это не отдельная разновидность облака, а его дополнительный элемент», — поделилась она.

Золина уточнила, что подобный тип облаков образуется, когда холодный воздух опускается вниз.

15 июля сильный ливень обрушился на столицу. Ливневки не справлялись с осадками, машины плавали в воде. На Ленинской Слободе в Южном административном округе девушка устроила заплыв на сапе по затопленной улице, а на севере столицы из-за мощных осадков обрушился фасад многоэтажки.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходные.

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