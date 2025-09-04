Бывший замглавы МЧС Кубани Симоненко пытается из СИЗО оспорить свое увольнение

Находящийся в СИЗО экс-заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковник Сергей Симоненко, которого обвиняют в организации двух покушений, пытается оспорить в суде причину своего увольнения. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

Из них стало известно, что Симоненко обратился в суд с иском, требуя отменить приказ МЧС России в отношении своего увольнения со службы в связи с утратой доверия. На его взгляд, он должен быть уволен из МЧС в связи с достижением предельного возраста.

1 апреля сообщалось, что Краснодарский краевой суд изъял в пользу государства коррупционные активы Симоненко почти на 360 млн рублей. До этого третий апелляционный суд в Сочи отказал жене Симоненко Светлане в снятии ареста со счетов, которые заблокировали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ее супруга.

Ранее стали известны подробности дела арестованного замглавы ГУ МЧС по Кубани.