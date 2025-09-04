На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший замглавы МЧС Кубани Симоненко пытается из СИЗО оспорить свое увольнение

ТАСС: экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко из СИЗО оспаривает свое увольнение
true
true
true
close
МЧС России

Находящийся в СИЗО экс-заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковник Сергей Симоненко, которого обвиняют в организации двух покушений, пытается оспорить в суде причину своего увольнения. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

Из них стало известно, что Симоненко обратился в суд с иском, требуя отменить приказ МЧС России в отношении своего увольнения со службы в связи с утратой доверия. На его взгляд, он должен быть уволен из МЧС в связи с достижением предельного возраста.

1 апреля сообщалось, что Краснодарский краевой суд изъял в пользу государства коррупционные активы Симоненко почти на 360 млн рублей. До этого третий апелляционный суд в Сочи отказал жене Симоненко Светлане в снятии ареста со счетов, которые заблокировали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ее супруга.

Ранее стали известны подробности дела арестованного замглавы ГУ МЧС по Кубани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами