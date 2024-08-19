Стали известны подробности дела арестованного замглавы ГУ МЧС по Кубани

Бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко, которого арестовал Басманный суд Москвы, нарушал установленные законодательством запреты для чиновников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Занимая должность федеральной государственной службы, он вел предпринимательскую деятельность. Члены семьи Симоненко получали от него деньги и извлекали из них прибыль. Источник обратил внимание, что тем самым они являлись «выгодоприобретателями незаконно полученных средств».

В правоохранительных органах назвали допущенные Симоненко нарушения ограничений коррупционными правонарушениями. За них по закону ему и его родственникам «предусматривается ответственность».

В субботу, 17 августа, стало известно, что заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, арестованного по подозрению в незаконном обогащении, сняли с должности.

Ранее Генпрокуратура объяснила, как подсчитала незаконно нажитое имущество Симоненко.