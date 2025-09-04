Участникам ВЭФ пообещали в четверг туман и юго-восточный ветер

В четверг на ВЭФ во Владивостоке будет туман, ветер и до 26°C

Во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг, 4 сентября, будет переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает в Telegram-канале Приморский гидрометцентр.

Там рассказали, что погоду в регионе определит поле повышенного атмосферного давления. Во Владивостоке утром местами будет туман, ожидается и юго-восточный умеренный ветер. А воздух в городе прогреется до +24...+26°C.

Восточный экономический форум (ВЭФ) — 2025 проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

В программе запланировано более 100 мероприятий в семи тематических блоках: «Дальний Восток — территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство — основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города — для жизни людей», «Артерии роста: как логистика меняет экономику» и «В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка». На 5 сентября намечено пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

