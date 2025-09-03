Рыбный дом Росрыболовства представил меню на ВЭФ

Камчатский краб, сахалинский гребешок, мурманский лосось, приморские мидии и другие деликатесы из рыбы и морепродуктов представлены в меню Рыбного дома Росрыболовства на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства рассказал, что гости форума также смогут попробовать дальневосточный борщ с камчатским крабом, скоблянку с кукумарией и кальмаром, стейк из палтуса и пельмени из чукотской и сахалинской рыбы. К блюдам подаются вина российских виноделен.

В публикации отмечается, что суп можно заказать за 1,2-1,5 тыс. рублей, горячие закуски стоят от 900 до 1,5 тыс. рублей, закуски — от 650 до 1,6 тыс. рублей, а набор из нескольких блюд обойдется от 4 до 7 тыс. рублей.

29 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что представители более 70 стран подтвердили свое участие в Восточном экономическом форуме в 2025 году.

Во Владивостоке с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет десятый Восточный экономический форум. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее сообщалось, что цирковое шоу «Песчаная сказка» станет частью культурной программы ВЭФ-2025.