В большинстве регионах России ожидается температура выше нормы

Вильфанд: температура выше нормы ожидается на большей части РФ на этой неделе

Температура выше нормы ожидается в большинстве российских регионов до конца этой неделе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни — до конца этой недели и даже в начале следующей — на большей части территории страны температура будет около и выше нормы», — сказал он, отметив, что нет регионов, где наступила бы «холодина».

Температура выше нормы будет в Хабаровском крае, Сахалине и Приморье. Тепло ожидается в северо-западном федеральном округе, в Санкт-Петербурге, Новгородской и Псковской областях.

До конца недели в Архангельской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе и в Коми температура будет выше нормы на 5-8 градусов, что является «очень большой аномалией», подчеркнул синоптик.

Вильфанд добавил, что на Урале на этой неделе потеплеет, а на юге страны похолодает.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что сейчас в Москве и Московской области довольно прохладно, однако температура воздуха начнет повышаться уже в конце недели.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда начнется бархатный сезон на Черном море.