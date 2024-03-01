В поселке под Петербургом потратили миллион рублей на концерт Орбакайте

Администрация поселка Усть-Ижора под Петербургом потратила почти миллион рублей бюджетных средств, чтобы приобрести 300 билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте в БКЗ «Октябрьский». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Чиновники уточнили в беседе с каналом, что планировали устроить мини-праздник для сотрудников, однако затем мероприятие отменили из-за негодования жителей поселка. В администрации Усть-Ижоры завершили свой диалог просьбой к корреспонденту не докучать звонками и не мешать службе.

Mash добавил также, что в БКЗ «Октябрьский» подтвердили проведение концерта Кристины Орбакайте, несмотря на массовую отмену выступлений артистки. Мероприятие в Санкт-Петербурге пройдет 3 марта.

Напомним, что недавно отменились почти все концерты Орбакайте в российских городах. Так, организаторы и концертного зала Fesco Hall сообщили о решении отметить выступление певицы во Владивостоке, которое было запланировано на 19 марта. Причиной, по данным СМИ, стало обращения активистов из организации «Культурный фронт России». До этого организатор выступлений Сергей Зайцев сообщал о том, что выступления артистки в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенные даты. Концерты Орбакайте в Благовещенске должны были состояться 15 и 16 марта, а в Хабаровске — 18 марта.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте планирует выступить перед участниками СВО.