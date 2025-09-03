Учительница из Липецкой области получила букет с траурной лентой

В Липецкой области флорист сделала учителю букет с траурной лентой. Об этом сообщает «Липтаун».

Инцидент произошел в поселке Борино на День знаний. Одному из местных педагогов подарили цветы, которые, как выяснилось после распаковки, были перевязаны траурной лентой. На фото, прикрепленном к публикации, заметна надпись: «вечная память».

Родители предложили хозяйке цветочного магазина извиниться перед учительницей и заменить композицию, но та отказалась. По словам женщины, букет она собрала профессионально, из свежих цветов, все было сделано в соответствии с договоренностями, поэтому клиентам она в данной ситуации ничего не должна.

«Спираль букета сделана и перевязана технической черновой лентой», – разъяснила флорист.

До этого депутат Татьяна Буцкая напомнила, какие подарки можно дарить учителям. Стоимость не должна превышать три тысячи рублей, все что дороже можно счесть за взятку. При этом учебные пособия также считаются подарками.

Ранее в Госдуме призвали поднять сумму лимита на подарки учителям и врачам.