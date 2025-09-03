Российского пенсионера осудили за попытку устроить теракт при помощи дрона

Суд приговорил к 12 годам пенсионера за попытку устроить теракт в Москве

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам заключения пенсионера Андрея Евсеева за попытку устроить теракт в Москве при помощи беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости.

Его также признали виновным по статьям о незаконном изготовлении и обороте оружия и о побоях.

Из материалов дела следует, что летом прошлого года его задержали за ношение символики украинской неонацистской организации. После ареста на 10 суток у мужчины дома провели обыски, там оперативники обнаружили три пистолета с боевыми матронами. Более того выяснилось, что пенсионер поддерживал связь с экстремистскими организациями. Также были изъяты квадрокоптеры.

