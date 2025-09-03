На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российского пенсионера осудили за попытку устроить теракт при помощи дрона

Суд приговорил к 12 годам пенсионера за попытку устроить теракт в Москве
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам заключения пенсионера Андрея Евсеева за попытку устроить теракт в Москве при помощи беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости.

Его также признали виновным по статьям о незаконном изготовлении и обороте оружия и о побоях.

Из материалов дела следует, что летом прошлого года его задержали за ношение символики украинской неонацистской организации. После ареста на 10 суток у мужчины дома провели обыски, там оперативники обнаружили три пистолета с боевыми матронами. Более того выяснилось, что пенсионер поддерживал связь с экстремистскими организациями. Также были изъяты квадрокоптеры.

Недавно Кемеровский областной суд приговорил 29-летнего жителя Новокузнецка к 14 годам лишения свободы за государственную измену и публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности России.

До этого Лефортовский суд Москвы арестовал профессора РЭУ им. Плеханова Вадима Салтыковского по подозрению в государственной измене.

Ранее суд в РФ заочно вынес приговор наемнику ВСУ из Колумбии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами