Суд в РФ заочно вынес приговор наемнику ВСУ из Колумбии

СК РФ: колумбийца заочно осудили на 14 лет за участие в сражениях на стороне ВСУ

Наемника из Колумбии заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ было возбуждено в отношении колумбийца Фореро Ванегаса Стивена Рене. По данным следствия, в 2023 году мужчина заключил контракт с ВСУ и поступил на службу в 59-й отдельной мотопехотной бригаде Сухопутных войск Украины. Далее он прошел курс военной подготовки и, получив огнестрельное оружие и боеприпасы, отправился на фронт.

По данным ведомства, за участие в боевых действиях осужденный получил денежное вознаграждение. Российские правоохранители объявили его в международный розыск, а суд заочно избрал Рене меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Рене заочно приговорен к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

21 июля Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил испанца Давида Фернандеса к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Как рассказали в Генеральной прокуратуре РФ, мужчина принимал участие в вооруженном конфликте до апреля 2025 года. За это он получил более 3 млн рублей.

Ранее в РФ осудили наемника ВСУ с гражданством Израиля и Швейцарии.