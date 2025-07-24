На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в РФ заочно вынес приговор наемнику ВСУ из Колумбии

СК РФ: колумбийца заочно осудили на 14 лет за участие в сражениях на стороне ВСУ
true
true
true
close
Telegram-канал Информационный центр СК России

Наемника из Колумбии заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ было возбуждено в отношении колумбийца Фореро Ванегаса Стивена Рене. По данным следствия, в 2023 году мужчина заключил контракт с ВСУ и поступил на службу в 59-й отдельной мотопехотной бригаде Сухопутных войск Украины. Далее он прошел курс военной подготовки и, получив огнестрельное оружие и боеприпасы, отправился на фронт.

По данным ведомства, за участие в боевых действиях осужденный получил денежное вознаграждение. Российские правоохранители объявили его в международный розыск, а суд заочно избрал Рене меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Рене заочно приговорен к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

21 июля Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил испанца Давида Фернандеса к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Как рассказали в Генеральной прокуратуре РФ, мужчина принимал участие в вооруженном конфликте до апреля 2025 года. За это он получил более 3 млн рублей.

Ранее в РФ осудили наемника ВСУ с гражданством Израиля и Швейцарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами